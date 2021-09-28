На Крите произошло второе за сутки землетрясение

На греческом острове Крит продолжается повышенная сейсмическая активность. Мощность второго за сутки землетрясения составила 5,2. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 4 км от населенного пункта Кастелли с населением около двух тысяч человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Накануне на Крите произошло мощное землетрясение. Девять человек получили травмы, один пострадавший погиб. В соседней Турции выпустили предупреждение о цунами, которое может стать последствием землетрясения. С Крита продолжали поступать сообщения от очевидцев о последующих афтершоках.
Ираклион, Зоя Осколкова
Ираклион. Другие новости 28.09.21
На трассе Пермь – Екатеринбург рухнул пешеходный мост. Есть жертвы (ФОТО). / Под Пермью самосвал снес надземный переход, водитель погиб под обломками. / Американский Abrams застрял в польской канаве. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube