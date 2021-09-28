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Вторник, 28 сентября 2021, 10:01 мск

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На Крите произошло второе за сутки землетрясение

На греческом острове Крит продолжается повышенная сейсмическая активность. Мощность второго за сутки землетрясения составила 5,2. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 4 км от населенного пункта Кастелли с населением около двух тысяч человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Накануне на Крите произошло мощное землетрясение. Девять человек получили травмы, один пострадавший погиб. В соседней Турции выпустили предупреждение о цунами, которое может стать последствием землетрясения. С Крита продолжали поступать сообщения от очевидцев о последующих афтершоках.

Ираклион, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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