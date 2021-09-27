В Лондоне арестовали десятки приклеенных к асфальту экоактивистов

В Лондоне арестовали более 50 экоактивистов, приклеивших себя к асфальту. Акция привела к образованию многокилометровых пробок на одной из главных трасс столицы Великобритании.

Последователи движения Insulate Britain считают, что власти ничего не делают для борьбы с изменением климата. Активисты блокируют дороги мегаполиса, лежа на асфальте. Чтобы полиции было сложнее задержать демонстрантов, они приклеивают себя суперклеем.

За последние десять дней протестующие неоднократно блокировали движение на одной из главных трасс Лондона А25, что создавало огромные пробки. Проблемы из-за акций протеста возникали и на нескольких трассах возле одного из крупнейших портов Дувр на юго-востоке Англии.

Полиция провела уже около 300 задержаний, а Министерство транспорта Британии получило судебный запрет на акции экоактивистов, блокирующих движение по автомагистралям.

Лондон, Зоя Осколкова

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