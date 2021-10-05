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Среда, 6 октября 2021, 02:08 мск

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Британские экоактивисты извинились за блокировку дорог, но акции продолжат

Фото: twitter.com/InsulateLove

Экоактивисты движения Insulate Britain принесли свои извинения гражданам Великобритании за неудобство от перекрытия дорог. Однако они не прекратят демонстрации, пока не добьются выполнения требований.

Пресс-секретарь Лиам Нортон в письменном виде извинился перед жителями за доставленные неудобства в течение последних трех недель, передает РИА «Новости».

«За последние несколько недель мы 11 раз нарушали движение на дорогах. Insulate Britain говорит, что продолжит эти акции, пока правительство не выступит со значимым заявлением о том, что они к 2030 году проведут теплоизоляцию 29 млн домов в Великобритании», – говорится в заявлении организации.

Протестующие считают, что власти ничего не делают для борьбы с изменением климата. Активисты блокируют дороги британских городов, лежа на асфальте. Чтобы полиции было сложнее задержать демонстрантов, они приклеивают себя суперклеем. В результате возникают многокилометровые пробки. За последние три недели полицейские арестовали около 300 участников движения Insulate Britain.

Лондон, Зоя Осколкова

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