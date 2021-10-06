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Среда, 6 октября 2021, 18:29 мск

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В ЦРУ возникли проблемы с информаторами в других странах

Фото: www.cia.gov

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США возникли проблемы с информаторами в других странах. Агентов перевербовывают, арестовывают и убивают. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в американской спецслужбе.

На прошлой неделе всем резедентурам была разослана секретная телеграмма, в которой сообщалось о случаях потери информаторов, сообщает газета. Наибольшее беспокойство у ЦРУ вызывает ситуация в России, Китае, Иране и Пакистане.

По данным издания, в сообщении указывалось «конкретное количество агентов, убитых конкурирующими спецслужбами», однако эти цифры не были опубликованы. По мнению источников, проблема в том, что разведчики придерживаются принципа «миссия превыше безопасности», поэтому чрезмерно доверяют своим информаторам, которых нанимают слишком поспешно.

Экс-сотрудники ЦРУ рассказали, что информаторы и раньше уходили, однако рассылка секретной телеграммы может говорить о том, что проблема приобрела большую актуальность.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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