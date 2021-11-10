Илон Маск потерял рекордную сумму после опроса в Twitter о продаже акций Tesla

Основатель компаний Tesla и SpaceX американский предприниматель Илон Маск потерял за два дня $50 млрд от падения акций принадлежащего ему автопроизводителя.

Котировки ценных бумаг упали после опроса подписчиков в Twitter, нужно ли ему продать 10% акций Tesla, пишет Bloomberg. По оценке издания, такое падение стало крупнейшим в истории индекса миллиардеров и преввысило потери основателя Amazon Джефа Безоса после развода. Последний за день недосчитался $36 млрд.

В прошедшие выходные Маск устроил опрос в Twitter, стоит ли ему продать 10% акций Tesla. Затем появилась информация, что его брат Кимбэл до голосования продал свои акции на 109 млн долларов. Также распространялись данные о возможном желании Маска продать акции, чтобы покрыть личные долги. По итогам опроса, большинство его поддержали идею продать акции.

Как отмечает Bloomberg, Маск не лишился статуса самого богатого человека планеты, однако разница между его состоянием и состоянием Безоса сократилась до $83 млрд.

Москва, Наталья Петрова

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