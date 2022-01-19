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Среда, 19 января 2022, 15:40 мск

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В Малайзии жена судится с мужем из-за тайной вакцинации сына

Жительница Малайзии решили подать в суд на мужа за то, что он тайно вакцинировал от коронавируса их сына. Об этом сообщает портал World of Buzz.

Женщина была категорически против того, чтобы ее сыну-подростку ставили прививку от Covid-19. Ее муж отвел ребенка в пункт вакцинации, ничего не сказав супруге. При этом он сделал фотографии в больнице и опубликовал их в социальных сетях.

Когда мать увидела, что сын был привит, она связалась с клиникой, а затем заявила, что подает в суд на своего благоверного и Министерство здравоохранения страны. По ее мнению, врачи должны были уведомить ее о предстоящей процедуре.

Сам супруг не видит ничего предосудительного в своем поступке, он не боится гнева жены, а больше опасается, что сын пропустит вторую прививку.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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