Показали неэффективность: Грузия отменила ковид-паспорта

В Грузии отменяют систему «зеленых» ковид-паспортов, которые выдаются привитым или переболевшим коронавирусной инфекцией в последние 6 месяцев. Об этом сообщила журналистам замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.

По ее словам, в условиях массового распространения омикрон-штамма «зеленые» паспорта потеряли свое первоначальное назначение». «Новый штамм заражает как вакцинированных, так и переболевших, поэтому и было принято это решение», – объяснила чиновница (цитата по «Интерфаксу»).

Замминистра при этом констатировала, что введение ковид-паспортов так и не смогло стимулировать рост числа вакцинированных граждан. На сегодняшний день в Грузии, по информации минздрава, привиты лишь 42% граждан.

«Зеленые паспорта» в Грузии действовали с 1 декабря прошлого года. Без них нельзя было посещать заведения общепита, театры, кинотеатры, развлекательные заведения, спортивные мероприятия, горные курорты и фитнес-центры, а также заселяться в гостиницы.

Тбилиси, Наталья Петрова

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