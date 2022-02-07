На пляже в Ливии обнаружили наркотики с портретом Путина

В Ливии на берегу моря обнаружили брикеты с портретом российского президента Владимира Путина, в которых находилось наркотическое вещество. Об этом сообщает The Libya Observer.
Находку сделал житель города Эль-Мардж. По данным правоохранителей, всего обнаружено 323 брикета с изображением российского лидера. На фотографии Путин одет в классический костюм с черным галстуком.
Предполагается, что наркотики оказались в море после того, как от них попытались избавиться контрабандисты.
Несколькими днями ранее местные жители обнаружили партию наркотиков, упакованную в пленку с изображением колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.
Триполи, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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