На пляже в Ливии обнаружили наркотики с портретом Путина

В Ливии на берегу моря обнаружили брикеты с портретом российского президента Владимира Путина, в которых находилось наркотическое вещество. Об этом сообщает The Libya Observer.

Находку сделал житель города Эль-Мардж. По данным правоохранителей, всего обнаружено 323 брикета с изображением российского лидера. На фотографии Путин одет в классический костюм с черным галстуком.

Предполагается, что наркотики оказались в море после того, как от них попытались избавиться контрабандисты.

Несколькими днями ранее местные жители обнаружили партию наркотиков, упакованную в пленку с изображением колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

Триполи, Зоя Осколкова

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