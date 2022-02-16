Итальянская гостиница может оказаться в Швейцарии из-за таяния льдов

В Альпах небольшая гостиница с рестораном Rifugio Guide del Cervino может перейти под юрисдикцию Швейцарии из-за таяния ледника. Об этом сообщает The New Yorker.

Дело в том, что альпийскую границу между Италией и Швейцарией провели по наивысшим точкам ледника. В связи с глобальным потеплением вершины стали значительно ниже, чем ранее. В результате граница сместилась.

Власти Италии, Австрии и Швейцарии ранее договорились о том, что граница между странами считается мобильной, и нет необходимости постоянно договариваться о территориях.

Сейчас граница проходит рядом с постройками, поэтому вскоре гостиница может оказаться на территории Швейцарии. В этом случае владельцы заведения будут обязаны платить налоги соседней стране и использовать франки вместо евро.

Рим, Зоя Осколкова

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