В ООН назвали главными угрозами для людей лесные пожары и шумовое загрязнение

Специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) назвали главными угрозами человечеству лесные пожары и шумовое загрязнение. Доклад опубликован на сайте организации.

Масштабные лесные пожары и шумовое загрязнение были включены в список явлений, которые оказывают значительное негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду. По мнению экспертов, с годами природных катаклизмов станет больше. И происходить они будут в том числе в нехарактерных местах планеты.

Как отметили в ЮНЕП, с 2002 по 2016 год пожары ежегодно уничтожали около 423 млн гектаров леса. Эта площадь сопоставима с территорией, которую занимают все страны Евросоюза. Больше трети возгораний – 67% – приходится на африканские страны. Лесные пожары приводят к тому, что деревья могут превратиться из поглотителей выбросов парниковых газов в их источник, а сами возгорания становятся причиной загрязнения воды и таяния ледников.

Что касается шумового загрязнения, установлено, что оно провоцирует хроническую раздражительность и негативно влияет на качество сна, что в итоге приводит к заболеваниям сердца и психическим расстройствам. Более того, шумовое загрязнение плохо сказывается и на животном мире: оно ухудшает внутривидовую коммуникацию птиц, насекомых, земноводных и прочих зверей.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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