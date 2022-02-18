российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 18 февраля 2022, 08:58 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В ООН назвали главными угрозами для людей лесные пожары и шумовое загрязнение

Специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) назвали главными угрозами человечеству лесные пожары и шумовое загрязнение. Доклад опубликован на сайте организации.

Масштабные лесные пожары и шумовое загрязнение были включены в список явлений, которые оказывают значительное негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду. По мнению экспертов, с годами природных катаклизмов станет больше. И происходить они будут в том числе в нехарактерных местах планеты.

Как отметили в ЮНЕП, с 2002 по 2016 год пожары ежегодно уничтожали около 423 млн гектаров леса. Эта площадь сопоставима с территорией, которую занимают все страны Евросоюза. Больше трети возгораний – 67% – приходится на африканские страны. Лесные пожары приводят к тому, что деревья могут превратиться из поглотителей выбросов парниковых газов в их источник, а сами возгорания становятся причиной загрязнения воды и таяния ледников.

Что касается шумового загрязнения, установлено, что оно провоцирует хроническую раздражительность и негативно влияет на качество сна, что в итоге приводит к заболеваниям сердца и психическим расстройствам. Более того, шумовое загрязнение плохо сказывается и на животном мире: оно ухудшает внутривидовую коммуникацию птиц, насекомых, земноводных и прочих зверей.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Экология

Росприроднадзор назвал регионы России с самым грязным воздухом / Итальянская гостиница может оказаться в Швейцарии из-за таяния льдов / Россия восстановила сгоревшие в 2021 году леса / Россия откроет пять производств водородного топлива к 2025 году / ВОЗ: тысячи тонн использованных СИЗ угрожают экологии / В проблему выбросов «Москокса» вмешалась вице-премьер РФ / В России каждый год утилизируют 110 грузовиков бумажных рублей / Человечество превысило порог химического загрязнения планеты

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Общество, Лесные пожары, Экология,