Производители бензина и биотоплива в США ополчились против экоактивиста Байдена

Производители топлива в США выступают против экологической инициативы администрации президента США Джо Байдена. При этом компании, производящие бензин, объединились со своими давними конкурентами изготовителями биотоплива.

Производители обратились в федеральный апелляционный суд в Вашингтоне с просьбой пересмотреть стандарты Агентства по охране окружающей среды (ЕРА), которые призваны стимулировать продажи электромобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

Нововведение было принято в конце прошлого года. В частности, правила ЕРА были ужесточены в отношении легковых автомобилей, внедорожников и пикапов. Так стандарты для транспорта 2023-2026 годов выпуска требуют, чтобы к 2026 году выхлопы составляли в среднем около 100 граммов углекислого газа на километр. По мнению американских властей, это стимулирует граждан к переходу на электрокары.

Против инициативы выступили нефтеперерабатывающий завод Diamond Green Diesel и несколько компаний, производящих биотопливо из соевых бобов. Истцы считают, что таким образом изменится структура транспорта в США без разрешения конгресса. При этом EPA не потрудилось рассмотреть преимущества возобновляемых видов топлива в плане сокращения выбросов парниковых газов.

Кроме того, в числе противников новых экологических стандартов значатся Институт конкурентоспособного предпринимательства, альянс нефтедобывающих компаний и 14 американских штатов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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