Жительница Великобритании получила счет за газ на 2 млрд фунтов

Жительница Эдинбурга Бренда МакКоссик получил счет за газ почти на два миллиарда фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Sun.

Мать троих детей была крайне удивлена, когда увидела счет за ЖКУ. Семья должна была заплатить за месяц 1 960 083 072 фунта стерлингов. Ранее ежемесячный платеж не превышал 50 фунтов.

«Я знала, что сумма растет, учитывая рост счетов за электроэнергию, но я не могла в это поверить, – рассказала британка. – Это, должно быть, рекорд».

При этом женщина придерживается экологичного отношения к потреблению, например, она и ее дети всегда выключают свет, выходя из комнаты. Бренда решила, что в компании, поставляющей ресурсы, просто ошиблись.

Действительно Shell Energy рассмотрела жалобу женщины и изменила предыдущий счет, уменьшив его в 42 млн раз. В новой платежке плата за газ составила всего 46 фунтов.

Лондон, Зоя Осколкова

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