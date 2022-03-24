российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 марта 2022, 13:21 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Жительница Великобритании получила счет за газ на 2 млрд фунтов

Фото: pixabay.com

Жительница Эдинбурга Бренда МакКоссик получил счет за газ почти на два миллиарда фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Sun.

Мать троих детей была крайне удивлена, когда увидела счет за ЖКУ. Семья должна была заплатить за месяц 1 960 083 072 фунта стерлингов. Ранее ежемесячный платеж не превышал 50 фунтов.

«Я знала, что сумма растет, учитывая рост счетов за электроэнергию, но я не могла в это поверить, – рассказала британка. – Это, должно быть, рекорд».

При этом женщина придерживается экологичного отношения к потреблению, например, она и ее дети всегда выключают свет, выходя из комнаты. Бренда решила, что в компании, поставляющей ресурсы, просто ошиблись.

Действительно Shell Energy рассмотрела жалобу женщины и изменила предыдущий счет, уменьшив его в 42 млн раз. В новой платежке плата за газ составила всего 46 фунтов.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

Foreign Policy: США должны наказать Саудовскую Аравию за поддержку России / В Германии признали угрозу деиндустриализации на фоне энергокризиса / Путин распорядился продавать российский газ странам ЕС за рубли / Китайский эксперт предрек «взрыв» рынка от расчетов за нефть в юанях / «Нашли самых бедных!?..» Госдума одобрила новые льготы на морскую добычу нефти и газа / Сербия потребовала от ЕС обеспечить доступ к российской нефти / Новак назвал невозможным быстрый отказ Европы от российских газа и нефти / США увеличили поставки природного газа в Европу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Экономика, Европа, Нефть и газ,