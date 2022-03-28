Теперь не только в России: в Германии население скупает масло, рис, макароны и туалетную бумагу

Тому, кто сейчас делает покупки в Германии, нужны крепкие нервы. Некоторые полки в местных супермаркетах пустуют. Мука, масло, макароны, рис и туалетная бумага отсутствуют. Ситуация повторяется во всех землях. Некоторые супермаркеты пошли на радикальные меры – у них дефицит товаров. Поэтому купить больше двух бутылок масла один человек не сможет, сообщает радио Südwestrundfunk.

Опасения по поводу нехватки некоторых товаров из-за спецоперации на Украине заставляют немцев «хомячить» и покупать эти продукты впрок, пишет Südwestrundfunk .

Николь из Людвигсхафена в земле Рейнланд-Пфальц отправилась за покупками на день рождения. Ей нужна была мука для домашней пиццы и торта. В ужасе она стояла перед пустыми полками в большом супермаркете. Там, где бутылки с маслом должны быть выровнены, оно пустое. То же самое происходит чуть дальше. Ни одного пакета муки. Это напоминает ей ситуацию двухлетней давности, когда началась пандемия коронавируса и люди скупали магазины, опасаясь закрытия.

«Кто-то начинает хомячить, потом это попадает в социальные сети, и все кончено», – возмущается Стефан из той же федеральной земли.

Статистика говорит сама за себя. За неделю с 7 по 13 марта люди в Германии купили на 170 процентов больше муки, чем за ту же неделю прошлого года, согласно данным института маркетинговых исследований IRI, которые опубликовал еженедельник Focus. Таким образом, было куплено на 74 процента риса больше, чем обычно и на 99 процентов больше растительного масла, чем обычное текущее потребление данных продуктов. Именно паническими закупками можно объяснить временный дефицит отдельных видов товаров, говорят трейдеры.

Поэтому многие супермаркеты прибегают к норме отпуска в одни руки для некоторых продуктов. Это относится, в частности, к маслу, где на домохозяйство продается «нормальное» количество, максимум две бутылки на человека.

Немецкий продовольственный профсоюз призывает людей не паниковать. «Пожалуйста, действуйте солидарно и покупайте только то, что вам нужно», – сказал представитель христианской церкви Кристиан Бёттхер. Немецкие торговцы успокаивают, что еды достаточно и причин для паники нет.

Потребители с продавцами согласны. «Хомяки» создают искусственный дефицит и завышают цены, подчеркивает Петра Голли из Потребительского центра Северного Рейна-Вестфалии в Арнсберге.

Эксперты ожидают, что показатели продаж нормализуются в ближайшие недели. За исключением подсолнечного масла, для которого Украина является основным поставщиком сырья, осложнений с поставками не предвидится.

Берлин, Елена Васильева

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