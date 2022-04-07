Лукашенко рассказал о проведенной Белоруссией спецоперации на Украине

Белоруссия провела на Украине «блестящую спецоперацию» по освобождению граждан республики. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Совбеза, передает «Белта».

По его словам, дошло до того, что на Украине начали захватывать граждан Белоруссии, «прежде всего водителей автомобилей». «Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами», – рассказал Лукашенко. Он добавил, что предупреждал Киев о готовности провести специальную операцию по их освобождению.

«Мы такую специальную операцию провели и всех наших людей освободили», – заявил президент Белоруссии.

Лукашенко не стал раскрывать подробности. Он поручил председателю КГБ Ивану Тертелю представить к государственным наградам всех участников спецоперации.

Президент Белоруссии также заявил, что российско-украинских переговоров не может быть без участия в них Минска. «Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси», – сказал Лукашенко, добавив, что поручил глава МИД «реализовать эту позицию».

Минск, Наталья Петрова

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