В ходе беспорядков в Иерусалиме пострадали более 150 человек

В Иерусалиме вспыхнули беспорядки. Зачинщики забросали верующих камнями у Стены плача, а затем забаррикадировалась в мечети. В результате пострадали более 150 человек, 300 участников столкновений задержали. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Первые беспорядки начались ранним утром во время молитвы по случаю второй пятницы священного для мусульман месяца Рамадан. Около 12 тысяч мусульман собрались на эту молитву на Храмовой горе, среди них оказались около 100 агрессивно настроенных протестующих.

Полицейские дождались окончания молитвы и попытались оттеснить зачинщиков, но те забаррикадировалась в мечети Аль-Акса. В итоге правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Тем временем, обстановка в Старом городе остается напряженной. Силы безопасности Израиля готовятся к новой вспышке протестов ближе к вечеру пятницы, когда для евреев наступит праздник Песах.

Иерусалим, Зоя Осколкова

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