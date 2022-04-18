В Белоруссии задержали 35 медиков по подозрению во взяточничестве

В Белоруссии по подозрению в коррупции задержали 35 ортопедов-травматологов. Информацию подтвердил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

«Ортопеды-травматологи – 35 человек. Не просто подсказывали, как я говорю, на операционном столе, какие импортные запчасти им [пациентам] в тело вставить ортопедические, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома», – рассказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, с каждым случаем персонально разбирается министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Глава государства пообещал не давать пощады тем, кто «наживается на беде людей». При этом президент выразил уверенность в том, что это еще не все задержания: «И уверен (меня никто в этом не разубедит), что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть».

Среди фигурантов дела о коррупции оказался и лечащий врач главы государства. «Печально, что туда попался и «лечащий врач президента». Который не единожды и президента обследовал. Я очень огорчен этим фактом, но закон есть закон – он един для всех», – заключил Лукашенко.

Минск, Зоя Осколкова

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