В американском штате сотни домов эвакуировали из-за лесных пожаров

В американском штате Аризона зафиксированы мощные природные пожары. Сотни домов эвакуировали, десятки жилых зданий уже сгорели дотла. Об этом пишет Associated Press (AP).

Лесные пожары бушуют на севере штата. Пламя высотой до 30 метров охватило окраины города Флагстафф. Распространению огня способствует сильный ветер, порывы которого достигают 80 км/ч.

Кроме того, огнем объяты сосновые рощи, пожар также распространяется по сухой траве.

В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Экстренные службы уже эвакуировали 766 домов. Многие местные жители были вынуждены спасаться бегством, так что даже не успели взять с собой необходимые вещи. Десятки домов разрушены, около 250 построек находятся под угрозой.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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