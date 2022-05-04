В Белоруссии проводятся военные учения

В белорусской армии проводится проверка сил реагирования. Об этом сообщает Минобороны республики. Учения не несут никакой угрозы, подчеркнули в оборонном ведомстве.

«В вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования <...> воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач», – говорится в сообщении министерства в Telegram.

В ходе проверки будет дана оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. «Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», – добавили в ведомстве.

В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что такие мероприятия – одна из наиболее эффективных форм обучения войск, они не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. При этом в ходе учений планируется перемещение значительного количества военной техники, это может затруднить движение по дорогам общего пользования.

Минск, Зоя Осколкова

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