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Пятница, 13 мая 2022, 13:39 мск

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В США мать убила троих детей, в которых «вселились бесы»

В Лос-Анджелесе женщина убила своих троих детей, так как ей показалось, что в них «вселились бесы». Матери помогал в расправе ее старший сын-подросток. Об этом пишет The Sun.

Соседи вызвали полицию и заявили, что 38-летняя женщина ведет себя неадекватно. Ее госпитализировали, а стражи порядка в ходе осмотра дома обнаружили тела троих детей – двух мальчиков 8 и 10 лет, и их 12-летней сестры.

Выяснилось, что сыновей и дочку убила сама мать. На допросе она утверждала, что в детей вселились демоны и набросились на нее.

По подозрению в соучастии в убийстве был задержан 16-летний сын женщины. Она подтвердила, что он помог ей расправиться с «бесами».

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / детоубийство

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