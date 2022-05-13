В США мать убила троих детей, в которых «вселились бесы»

В Лос-Анджелесе женщина убила своих троих детей, так как ей показалось, что в них «вселились бесы». Матери помогал в расправе ее старший сын-подросток. Об этом пишет The Sun.

Соседи вызвали полицию и заявили, что 38-летняя женщина ведет себя неадекватно. Ее госпитализировали, а стражи порядка в ходе осмотра дома обнаружили тела троих детей – двух мальчиков 8 и 10 лет, и их 12-летней сестры.

Выяснилось, что сыновей и дочку убила сама мать. На допросе она утверждала, что в детей вселились демоны и набросились на нее.

По подозрению в соучастии в убийстве был задержан 16-летний сын женщины. Она подтвердила, что он помог ей расправиться с «бесами».

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»