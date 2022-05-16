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Понедельник, 16 мая 2022, 10:59 мск

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Двойник Ким Чен Ына сорвал избирательную кампанию в Австралии

Фото: Pixabay

В Австралии мужчина, выдававший себя за лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сорвал мероприятие предвыборной кампании. Об этом сообщает Associated Press.

Известный под сценическим псевдонимом Говард Икс актер ворвался на пресс-конференцию, где присутствовали премьер-министр Скотт Моррисон и депутат Глэдис Лю. «Большое вам спасибо. Глэдис Лю – кандидат от коммунистов в Австралии», – сказал он.

Помощник Моррисона Ник Криви попытался прогнать двойника Ким Чен Ына, на что тот ответил: «Извините меня, вы не указываете верховному лидеру, что делать. Я поддерживаю Глэдис Лю».

Когда провокатор покинул площадку, Глэдис Лю подчеркнула, что не собирается отвлекаться на грязную игру своих оппонентов. Предполагается, что провокация была организована кандидатом в сенат штата Квинсленд Дрю Павлоу. Он ранее заявлял, что является хорошим другом Говарда Икса.

Мельбурн, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Северная Корея

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