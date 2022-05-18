российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 мая 2022, 13:50 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Президент Белоруссии утвердил смертную казнь за попытку теракта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни за подготовку теракта. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Законом вносятся поправки в Уголовный кодекс. Высшая мера наказания предусмотрена за попытку совершения убийства иностранного гражданина или представителя международной организации с целью провокации или войны, за подготовку к совершению акта международного терроризма различными способами, а также за подготовку покушения на убийство государственного деятеля для оказания воздействия на принятие решений органами власти или для устрашения населения.

В апреле законопроект об ужесточении наказания за покушение на совершение терактов, вплоть до смертной казни, был одобрен нижней палатой парламента в двух чтениях, позже норму поддержала и верхняя палата.

Минск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Белоруссии одобрили введение смертной казни за покушение на совершение теракта

Метки / Белоруссия

«Поодиночке нас раздавят – завтра нас может не быть»: Лукашенко заявил о недостаточном единстве ОДКБ / Москва и Минск договорились об оплате газа в российских рублях / Ушел из жизни первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич / В Белоруссии проводятся военные учения / Киев заявил об организации сотен кибератак на Россию и Белоруссию / В Белоруссии одобрили введение смертной казни за покушение на совершение теракта / В Белоруссии задержали 35 медиков по подозрению во взяточничестве / Белоруссия повысит цены на сахар для остановки продаж в Россию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Белоруссия,