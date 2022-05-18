Президент Белоруссии утвердил смертную казнь за попытку теракта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни за подготовку теракта. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Законом вносятся поправки в Уголовный кодекс. Высшая мера наказания предусмотрена за попытку совершения убийства иностранного гражданина или представителя международной организации с целью провокации или войны, за подготовку к совершению акта международного терроризма различными способами, а также за подготовку покушения на убийство государственного деятеля для оказания воздействия на принятие решений органами власти или для устрашения населения.

В апреле законопроект об ужесточении наказания за покушение на совершение терактов, вплоть до смертной казни, был одобрен нижней палатой парламента в двух чтениях, позже норму поддержала и верхняя палата.

Минск, Зоя Осколкова

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