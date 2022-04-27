В Белоруссии одобрили введение смертной казни за покушение на совершение теракта

Депутаты Белоруссии утвердили в двух чтениях законопроект об ужесточении наказания за покушение на совершение терактов, вплоть до смертной казни.

«В двух чтениях принят проект Закона «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь. Законопроектом предлагается внесение изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма», – говорится в сообщении пресс-службы Палаты представителей (нижней палаты парламента).

Законопроект подготовлен для «сдерживающего воздействия на деструктивные элементы», а также «демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью», отметили в парламенте.

Председатель палаты представителей Владимир Андрейченко назвал терроризм «одной из наиболее серьезных угроз безопасности и стабильности любого общества». Как отметил спикер, в Белоруссии «деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей» с целью раскачать ситуацию в стране, «спровоцировать внутригосударственную нестабильность и конфликты».

«Не останавливаясь ни перед чем, предпринимаются действия по выводу из строя железнодорожного оборудования и путей, объектов стратегического значения, поджогу жилых домов, подрыву автотранспорта в местах массового отдыха и скопления людей», – заявил Андрейченко.

По его словам, это требует жестких и эффективных мер по предотвращению терроризма и борьбе с ним во всех его формах и проявлениях. «Никакого оправдания поступкам террористов быть не может», – заключил он.

Минск, Наталья Петрова

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