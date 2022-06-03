В Киргизии молнией убило школьницу

В Киргизии трое детей пострадали от удара молнии, одна девочка скончалась. Об этом сообщили в Минздраве республики.
По данным министерства, инцидент произошел в городе Токмок Чуйской области. Ученики возвращались из школы во время грозы, когда в них ударила молния.
«Одна из них скончалась на месте, двоих госпитализировали», – цитирует «Интерфакс» слова представителя пресс-службы Минздрава Киргизии.
Врачи оценивают состояние пострадавших детей как удовлетворительное.
Бишкек, Зоя Осколкова
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