На Святой горе Афон бушует лесной пожар

На Святой горе Афон в Греции горит лес. К тушению привлекли сотни пожарных и десятки единиц техники.
О пожаре в лесном массиве в районе Агиос Андреас на мысе Арапис, в северной части полуострова, стало известно накануне поздно вечером. Причины возгорания устанавливаются.
В этом районе находится 20 монастырей и десятки скитов. Афон считается центром православного монашества. В настоящее время сообщений об угрозе монастырям не поступало.
Ликвидацией горения занимаются 112 сотрудников пожарной службы, пять пеших групп, 35 пожарных автомобилей. Кроме того, к операции привлечена авиация – в воздух подняли шесть самолетов и два вертолета.
Афины, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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