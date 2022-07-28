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Четверг, 28 июля 2022, 08:27 мск

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В США подросток застрелил трех детей и покончил с собой

В США 15-летний подросток убил своих братьев и сестер, а затем покончил с собой. Об этом сообщает KCBD.

Тела четверых детей с огнестрельными ранениями обнаружили в частном доме на Аляске. В городе Фэрбенксе полицейские прибыли на место происшествия по вызову соседей, те слышали выстрелы.

По предварительной версии, подросток застрелил троих своих братьев и сестер, а после свел счеты с жизнью. При этом в здании остались еще трое детей, которые не пострадали. Родителей в этот момент дома не было.

Полиция проводит расследования, устанавливаются мотивы подростка.

Анкоридж, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / детоубийство

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