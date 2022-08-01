НАТО грозит вмешаться в конфликт Косово и Сербии

Сегодня ночью произошли столкновения на границе Сербии и Косово. Поводом послужил отказ косовских правоохранителей впускать автомобили с сербскими номерами. Международная миссия под эгидой НАТО (KFOR) пригрозила вмешаться в конфликт, если возникнет угроза стабильности.

Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими номерами. При этом машины из центральной Сербии имели право проезжать в Косово и Метохию при условии, если водитель закроет символики на номерах. Договоренность была временная и ее срок истек 1 августа 2022 года.

Как сообщили местные СМИ, вечером на севере Косово, где преимущественно живут сербы, прозвучали сирены воздушной тревоги. Полиция самопровозглашенной республики заблокировала два КПП в центральную часть Сербии, а люди начали строить баррикады на трассах.

Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что косовская полиция перекроет въезд. «Давайте постараемся сохранить мир любой ценой. Попробуем еще раз спросить у всех. Я прошу албанцев понять, я прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к какому-либо конфликту, – сказал глава государства. – И все, что я могу сказать, это то, что мы будем молиться о мире и искать мира. Но сразу вам скажу, сдачи не будет, и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов – Сербия победит».

Тем временем, KFOR пригрозила вмешаться в случае «угрозы стабильности» в северной части непризнанной республики. «Общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косово остается напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой», – приводит РИА «Новости» заявление миссии. Контингент НАТО в Косово на данный момент составляет 3775 человек.

В свою очередь МИД РФ призвал Косово отказаться от «необоснованных дискриминационных «правил» о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов». «Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово», – отметила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова. По ее словам, подобное развитие событий – еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. «Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников», – заключила Захарова.

Белград, Зоя Осколкова

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