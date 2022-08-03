Житель США устроил крупный лесной пожар, пытаясь убить паука

В США мужчина хотел убить паука и случайно поджег лес. В результате огонь охватил более 16 гектар. Об этом сообщает New York Post.

Крупный лесной пожар произошел в городе Спрингвилл в американском штате Юта. Когда пожарные потушили пламя, виновного удалось установить довольно быстро. Мужчина сознался в содеянном.

Американец рассказал, что захотел избавиться от паука и не придумал ничего лучше, чем поджечь его. Доподлинно неизвестно, удалось ли истребить членистоногое, но точно ясно, что неосторожное обращение с огнем уничтожило 16 гектар леса.

Во время обыска у виновника происшествия обнаружили наркотики. По счастливой случайности пожар не привел к разрушениям и жертвам среди людей.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»