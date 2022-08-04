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Четверг, 4 августа 2022, 17:25 мск

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В Грузии предложили ввести визовый режим для россиян и белорусов

В Грузии собирают подписи под петицией о введении визового режима для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Около 13 тысяч человек поддержали предложение о визах для россиян и белорусов. В петиции предлагается огранить время их пребывания в Грузии.

«В таком случае граждане России и Белоруссии не смогут находится в Грузии более трех месяцев, и это означает, что целью их визита будет туризм и путешествие, а не бизнес-деятельность», – говорится в заявлении.

Отмечается, что число зарегистрированных в Грузии компаний, принадлежащих россиянам, резко возросло. Так с марта по июнь граждане РФ зарегистрировали в стране около 6,4 тысячи предприятий, что в семь раз превышает показатель за весь прошлый год.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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