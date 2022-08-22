В Израиле разъяренный бык ворвался в отделение банка

В Израиле рассерженный бык ворвался в отделение банка и распугал посетителей. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Лод. В отделение банка Leumi ворвался бык. Он погнался за посетителями и сотрудниками по коридору.

Люды пытались усмирить животное и даже натянули веревку, чтобы поймать быка. Но тот не подчинился, а продолжал бегать по филиалу с веревкой на шее, расталкивая всех не своем пути.

Животное удалось выгнать на улицу, где его ожидал ветеринар, прибывший по вызову. Специалист выстрелил в быка дротиком с транквилизатором. Только после этого хозяин смог увезти непослушного питомца на ферму.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

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