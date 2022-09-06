В Ирландии молодой человек зарезал двух сестер и брата

24-летний житель Ирландии расправился с семьей. Он зарезал младших сестер и брата. Об этом сообщает Daily Star.

Трагедия произошла в пригороде Дублина. Вооруженный ножом молодой человек напал на восьмилетних близнецов и 18-летнюю сестру. Полицию вызвал 14-летний брат, которому удалось сбежать через окно.

Правоохранители какое-то время вели переговоры с преступником, убеждая его отпустить детей, которые на тот момент были еще живы. Когда же спецназ пошел на штурм, убийца выбросил тела близнецов из дома.

В настоящее время проводится расследование, выясняются мотивы нападавшего, которому предъявлено обвинение в убийстве трех человек.

Дублин, Зоя Осколкова

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