российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 сентября 2022, 10:19 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Ирландии молодой человек зарезал двух сестер и брата

24-летний житель Ирландии расправился с семьей. Он зарезал младших сестер и брата. Об этом сообщает Daily Star.

Трагедия произошла в пригороде Дублина. Вооруженный ножом молодой человек напал на восьмилетних близнецов и 18-летнюю сестру. Полицию вызвал 14-летний брат, которому удалось сбежать через окно.

Правоохранители какое-то время вели переговоры с преступником, убеждая его отпустить детей, которые на тот момент были еще живы. Когда же спецназ пошел на штурм, убийца выбросил тела близнецов из дома.

В настоящее время проводится расследование, выясняются мотивы нападавшего, которому предъявлено обвинение в убийстве трех человек.

Дублин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / детоубийство

Мать-веганку приговорили к пожизненному сроку за сына, умершего от голода / Задушила во сне: убившей двоих детей москвичке предстоит принудительное лечение / Пропавшая под Пермью шестилетняя девочка найдена мертвой / Пьяный омич убил падчерицу за мультики посреди ночи / В США подросток застрелил трех детей и покончил с собой / Задушила дочь: жительницу Подмосковья отправят на принудительное лечение / В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве семьи / Под Ростовом мужчина расстрелял семью из пяти человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, детоубийство, Убийства,