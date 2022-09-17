В Казахстане переименовали столицу и ввели семилетнее президентство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию». Поправки установили однократный семилетний срок президентства и вернули столице республики прежнее название – Астана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее президент Казахстана может находиться у власти два пятилетних срока.

Напомним, столица Казахстана был переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

Накануне парламент Казахстана одобрил поправки в конституцию о семилетнем сроке президентства и возвращении предыдущего названия столицы.

1 сентября президент Казахстана в послании народу предложил провести перезагрузку государственного управления. Для этого осенью 2022 года пройдут внеочередные президентские выборы, а в первой половине 2023 года – выборы в парламент.

Астана, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»