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Суббота, 15 октября 2022, 14:14 мск

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Китай допустил применение силы в решении тайваньского вопроса

Фото: FreePik

Официальный представитель 20-го съезда Компартии Китая Сунь Ели заявил в преддверии открытия съезда, что Пекин не обещает отказаться от применения силы против сторонников независимости Тайваня.

По его словам, Китай оставляет за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил и против сепаратистов, которые выступают за независимость Тайваня.

При этом он подчеркнул, что действия КНР не будут направлены против жителей Тайваня, передает РИА «Новости». Цель Пекина в том, чтобы сохранить перспективу мирного воссоединения острова с материковой частью Китая, добавил он.

Ранее в МИД Китая заявили, что Пекин не оставит пространства для сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость Тайваня.

Пекин, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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