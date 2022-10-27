Китай призвал Японию ускорить ликвидацию хранящегося на территории КНР химоружия

Пекин обратился к Токио с требованием ускорить процессы ликвидации химического оружия, оставленного на территории КНР. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

По его словам, сейчас процесс ликвидации серьезно отстает от запланированных сроков. План был утвержден на 101-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает РИА «Новости».

«Китай всегда требовал, чтобы японская сторона строго выполняла положения «Конвенции о запрещении химического оружия» и меморандумов, подписанных правительствами Китая и Японии, и как можно раньше безопасным путем полностью уничтожила химическое оружие, оставленное в Китае», – сказал Тань Кэфэй.

Японское химоружие было оставлено в КНР в годы Второй мировой войны. Около двух миллионов тонн боеприпасов хранятся в основном в северо-восточных провинциях – Цзилинь, Ляонин и Хэйлунцзян. В 1999 году Пекин и Токио подписали договор, согласно которому японцы обязались за свой счет вывезти все оставленное в Китае оружие к июню 2007 года, позже срок действия соглашения был продлен.

Пекин, Зоя Осколкова

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