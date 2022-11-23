В Иерусалиме прогремели два взрыва

В Иерусалиме произошли два взрыва. Предположительно, сработали бомбы, оставленные неизвестными в общественных местах. По последним данным, пострадали 13 человек, двое из них в тяжелом состоянии.

Первый взрыв прогремел у Центрального автовокзала. Взрывное устройство находилось в сумке, оставленной рядом с автобусом. На транспорте множество пробоин от шрапнели.

Несколько минут спустя произошел еще один взрыв на севере Иерусалима. По словам очевидцев, незадолго до ЧП они заметили оставленную у стены сумку. В полиции не исключают, что в ней находилось сдетонировавшее самодельное взрывное устройство.

Сначала сообщалось о семи пострадавших, позже их количество увеличилось до 13. Среди них двое в критическом состоянии, двое в тяжелом состоянии и один получил ранения средней тяжести.

На месте работают экстренные службы. Полиция проводит расследование.

Иерусалим, Зоя Осколкова

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