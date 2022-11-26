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Суббота, 26 ноября 2022, 18:47 мск

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Ушел из жизни министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

В Белоруссии скончался министр иностранных дел Владимир Макей. Об этом сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

В Москве были потрясены сообщением о смерти Макея. «В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», – написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Владимир Владимирович Макей занимал пост министра иностранных дел Беларуси с 22 августа 2012 года. Он также имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

Минск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Белоруссия

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