Ушел из жизни министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

В Белоруссии скончался министр иностранных дел Владимир Макей. Об этом сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

В Москве были потрясены сообщением о смерти Макея. «В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», – написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Владимир Владимирович Макей занимал пост министра иностранных дел Беларуси с 22 августа 2012 года. Он также имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

Минск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»