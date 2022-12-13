В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности армии

В Белоруссии проводится внезапная проверка боевой готовности войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Отмечается, что проверка проводится по поручению президента Белоруссии – главнокомандующего Вооруженными силами под руководством государственного секретариата Совета безопасности.

«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В рамках проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

Минск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»