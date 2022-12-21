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Среда, 21 декабря 2022, 10:27 мск

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В Японии моллюсков из КНДР продавали под видом российских

В Японии проводится масштабное расследование о контрабанде моллюсков. Продукцию, произведенную в Северной Корее, продавали под видом российской. Об этом сообщает телеканал NHK.

КНДР находится под тотальными санкциями. Поэтому любые торговые отношения с Северной Кореей, в том числе экспорт и импорт, запрещены японскими властями.

По данным следствия, моллюски «сидзими» доставлялись в Японию через Китай и Южную Корею. Компании, занимавшиеся реализацией, указывали другие страны-изготовители морепродуктов, в том числе Россию.

В настоящее время в ряде регионов Японии проводятся обыски. Следственные мероприятиях проходят в офисах торговых и рыбных компаний в префектурах Ямагути, Сайтама, Фукуока и других. Известно, что в этом деле замешаны компании из Токио и Ибараки. Кроме подлога документов о стране производства, нарушители занимались переправкой в КНДР денег, вырученных за продажу морепродуктов.

Токио, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Северная Корея

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