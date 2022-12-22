Британские спецслужбы объявили набор хакеров и знатоков русского языка

Национальные силы кибербезопасности (NCF) Великобритании набирают IT-специалистов для совершения хакерских атак на другие страны. Об этом сообщает газета The Times.

Издание приводит слова заместителя командующего NCF Тома Коупинджера-Саймса. Он напомнил о временах Второй мировой войны, когда британские спецслужбы вербовали людей с нелинейным мышлением, способных найти нестандартные решения различных проблем.

Спецслужба намерена привлечь около трех тысяч специалистов со знанием языков программирования Python, C++, Java, JavaScript и других. Кроме того, есть потребность и в лингвистах, в частности, британских силовиков интересуют носители арабского и русского языков.

При этом в The Times напомнили, что Великобритания уже привлекала частных IT-специалистов для отражения кибератак на власти Украины. По данным издания, на эту программу Лондон потратил более шести миллионов фунтов стерлингов.

Лондон, Зоя Осколкова

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