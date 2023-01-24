Билл Гейтс предрек провал человечества в борьбе с глобальным потеплением

У человечества нет шансов удержать рост температуры окружающей среды на отметке 1,5 градуса. Такого мнения придерживается основатель Microsoft Билл Гейтс.

«Ключ в том, чтобы максимально минимизировать потепление. На данный момент оставаться ниже 2,5°C было бы просто фантастически. Я думаю, что это возможно», – цитирует миллиардера издание The Guardian.

Гейтс уверено, что сейчас необходимо вкладывать огромные средства в борьбу с климатическим кризисом, поскольку в дальнейшем будет становиться только хуже. При этом бизнесмен считает ядерное деление и синтез источниками энергии с огромным потенциалом, так как они не зависят от погодных условий.

Осенью прошлого года основатель Microsoft говорил, что человечеству на время можно отказаться от «зеленого» курса, чтобы отказаться от энергоносителей из России. Ради спасения мировой экономики Гейтс тогда призвал провести расконсервацию угольных электростанций в Европе и открывать новые газовые месторождения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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