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Вторник, 7 февраля 2023, 11:51 мск

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В Чили из-за мощных лесных пожаров образовались огненные смерчи

Лесные пожары охватили южную и центральную часть Чили. Из-за засушливой погоды и сильного ветра в регионе стали образовываться огненные смерчи. Об этом сообщает Diario Con Vos.

По последним данным, жертвами природных пожаров стали 24 человека. В настоящее время в стране насчитывается 260 очагов возгорания.

Тем временем, ситуация осложняется погодными условиями. Жара усиливается с каждым днем, сейчас столбики термометров поднимаются до +37°C. В предгорьях, где высокая температура сочетается с сильными порывами ветра, были зафиксированы огненные смерчи.

Власти ввели чрезвычайное положение и обратились за помощью к другим странам. В страну уже прибыли спасатели из Аргентины, Мексики и Испании.

Сантьяго, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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