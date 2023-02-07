В Чили из-за мощных лесных пожаров образовались огненные смерчи

Лесные пожары охватили южную и центральную часть Чили. Из-за засушливой погоды и сильного ветра в регионе стали образовываться огненные смерчи. Об этом сообщает Diario Con Vos.

По последним данным, жертвами природных пожаров стали 24 человека. В настоящее время в стране насчитывается 260 очагов возгорания.

Тем временем, ситуация осложняется погодными условиями. Жара усиливается с каждым днем, сейчас столбики термометров поднимаются до +37°C. В предгорьях, где высокая температура сочетается с сильными порывами ветра, были зафиксированы огненные смерчи.

Власти ввели чрезвычайное положение и обратились за помощью к другим странам. В страну уже прибыли спасатели из Аргентины, Мексики и Испании.

Сантьяго, Зоя Осколкова

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