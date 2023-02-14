Российские спасатели нашли кастрюлю с деньгами при разборе завалов в Турции

В Турции российские спасатели при разборе завалов обнаружили тайник с деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю наполненную сто долларовыми купюрами», – сообщается в телеграм-канале ведомства.

В тайнике находилось около 150 тысяч долларов. Банкноты под опись были переданы турецкой полиции.

Утром 6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Происшествие стало самой разрушительной катастрофой в стране с 1939 года и худшим катаклизмом в регионе за 100 лет, по версии ООН.

Фигурантами уголовных дел о нарушениях в строительстве стал 131 человек, 113 из них арестовали. По оценке аналитиков, ущерб от землетрясений для турецкой экономики может составить до 84 млрд долларов. Самый большой урон страна понесла из-за потери гражданами жилья.

Анкара, Зоя Осколкова

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