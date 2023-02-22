российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 февраля 2023, 14:26 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Хакеры похитили данные пользователей 2000 крупных IT-компаний

Киберпреступники взломали центры обработки данных, похитив логины и пароли более чем двух тысяч технологических компаний по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, кибератаке подверглись сервера компаний GDS Holdings и ST Telemedia Global Data, расположенных в Китае и Сингапуре соответственно. В этих ЦОД хранилась личная информация клиентов таких IT-гигантов, как Alibaba, Amazon, Apple, Huawei и Microsoft, а также Goldman Sachs, BMW и Walmart.

Отмечается, что сам взлом был совершен еще год назад. На протяжении этого времени злоумышленники имели доступ к похищенной информации, но выставили ее на продажу в прошлом месяце, запросив 175 тысяч долларов.

По словам специалистов по кибербезопасности, в феврале весь массив данных был слит в даркнет для общего пользования бесплатно. При этом известно, что взломанные компании сбросили пароли, таким образом, опубликованная информация больше не несет никакой угрозы.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Кибертерроризм

Объем похищенных персональных данных в России увеличился в 30 раз / Законопроект о конфискации имущества киберпреступников принят в первом чтении / Кибератака стала причиной отключения интернета в Иране / За год от действий хакеров пострадали около 100 млн россиян / Хакеры взломали базу данных оператора связи в США / В 2022 году в России было отражено почти 50 тысяч хакерских атак / Российские и белорусские хакеры взломали налоговую службу США / Российских хакеров обвинили в атаке на почту Великобритании

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Технологии, Кибертерроризм,