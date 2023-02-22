Хакеры похитили данные пользователей 2000 крупных IT-компаний

Киберпреступники взломали центры обработки данных, похитив логины и пароли более чем двух тысяч технологических компаний по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, кибератаке подверглись сервера компаний GDS Holdings и ST Telemedia Global Data, расположенных в Китае и Сингапуре соответственно. В этих ЦОД хранилась личная информация клиентов таких IT-гигантов, как Alibaba, Amazon, Apple, Huawei и Microsoft, а также Goldman Sachs, BMW и Walmart.

Отмечается, что сам взлом был совершен еще год назад. На протяжении этого времени злоумышленники имели доступ к похищенной информации, но выставили ее на продажу в прошлом месяце, запросив 175 тысяч долларов.

По словам специалистов по кибербезопасности, в феврале весь массив данных был слит в даркнет для общего пользования бесплатно. При этом известно, что взломанные компании сбросили пароли, таким образом, опубликованная информация больше не несет никакой угрозы.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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