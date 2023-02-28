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Вторник, 28 февраля 2023, 08:27 мск

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Хакеры взломали сеть службы федеральных маршалов США

Фото: Pixabay

В США совершена кибератака на службу федеральных маршалов. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник в Министерстве юстиции.

По данным телеканала, взлом произошел в сети одной из структур службы, сотрудники которой выполняют функции судебных приставов. Хакеры получили доступ к данным о служащих правоохранительных органов, фигурантах расследований и третьих лицах.

При этом собеседник в американском Минюсте подчеркнул, что база данных программы защиты свидетелей не была взломана, соответственно, ее участникам ничто не угрожает.

Вашингтон назвал произошедшее серьезной проблемой. По факту кибератаки проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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