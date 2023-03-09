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Четверг, 9 марта 2023, 09:26 мск

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Сотни пассажиров круизного лайнера заболели норовирусом

На круизном лайнере Ruby Princess произошла вспышка норовируса, заражены сотни пассажиров и десятки членов экипажа. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Судно Ruby Princess находилось в семидневном круизе, когда на борту произошла вспышка заболевания. В этот момент на лайнере находились более 2800 пассажиров и 1159 членов экипажа.

В настоящее время Ruby Princess пришвартовался в Галвестоне, штат Техас. Медики выявили симптомы нововируса у 284 пассажиров и 34 сотрудников. Всех заболевших изолировали в каютах, они получают необходимое лечение.

Тем временем, специалисты CDC взяли пробы, чтобы определить источник нововируса.

Стоит напомнить, что в начале пандемии на лайнере Ruby Princess зафиксировали вспышку коронавируса. Тогда на судне, пришвартовавшемся в порту Сиднея, выявили 663 случая заражения Covid-19.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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