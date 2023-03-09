В японском зоопарке два льва умерли от коронавируса

В Японии два льва умерли от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает The Japan News.

Вспышка Covid-19 произошла в зоопарке Adventure World в поселке Сирахаме. Первые симптомы заболевания у десяти львов, содержащихся в учреждении, появились в январе. В результате двое хищников скончались, остальные проходят лечение.

Причиной гибели животных стала пневмония, однако образцы, отправленные в Национальный институт инфекционных заболеваний, дали положительный результат на ковид.

Предполагается, что львы заразились от сотрудников. Незадолго до этого у двух смотрителей выявили коронавирусную инфекцию.

Токио, Зоя Осколкова

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