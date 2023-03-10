Число жертв землетрясения в Турции превысило 47 тысяч человек

В результате землетрясения в Турции погибло более 47 тысяч человек. Последние данные по жертвам озвучил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«В результате землетрясений, которые ощущались на большой территории, погибли более 47 тысяч наших граждан. Свыше 115 тысяч были спасены», – сказал глава государства во время выступления в президентском дворце.

Утром 6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, за самыми мощными толчками последовали почти пять тысяч афтершоков. Происшествие стало самой разрушительной катастрофой в стране с 1939 года и худшим катаклизмом в регионе за 100 лет, по версии ООН.

Ранее представитель программы развития ООН в Турции Луиза Уинтон, заявила, что ущерб, причиненный землетрясением, может превысить 100 миллиардов долларов.

Анкара, Зоя Осколкова

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