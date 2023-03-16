В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщают турецкие сейсмологи.

Подземные толчки ощутили жители города Болу в 250 километрах к востоку от Стамбула. По данным Обсерватории Кандилли, очаг залегал на глубине около 10 километров. За главным землетрясением последовали два афтершока магнитудой около 2.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Тем временем, в Турции продолжают ликвидировать последствия разрушительных землетрясений. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, число жертв превысило 49 тысяч, более 115 тысяч человек получили ранения. Катастрофа тем или иным образом повлияла на жизни 14 миллионов граждан.

Утром 6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, за самыми мощными толчками последовали почти пять тысяч афтершоков. Происшествие стало самой разрушительной катастрофой в стране с 1939 года и худшим катаклизмом в регионе за 100 лет, по версии ООН.

Ранее представитель программы развития ООН в Турции Луиза Уинтон, заявила, что ущерб, причиненный землетрясением, может превысить 100 миллиардов долларов.

Анкара, Зоя Осколкова

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