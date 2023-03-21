В Эстонии введут систему продуктовых карточек для продовольственной помощи населению. Об этом сообщает телеграм-канал Baltnews.

Новый вид социальной помощи анонсировало Министерство социальных дел Эстонии. Программа будет реализована совместно с сетью магазинов Rimi Eesti Food AS. Продуктовые карты начнут действовать с 24 апреля.

«На карточку ежеквартально будет начисляться сумма из расчета 30 евро на человека. Каждая семья, имеющая право на получение продовольственной помощи, получит одну продуктовую карточку, на которую будет начисляться общая сумма дотации», – говорится в сообщении.

На старте система будет действовать в двух регионах страны – Харьюском и Рапласком уездах. Планируется, что продуктовые карточки заменят распределение продовольственной помощи, закупаемой государством.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»