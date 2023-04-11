В США перевернулся грузовик с отравленной почвой

В американском штате Огайо перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший загрязненную почву. Об этом сообщают местные СМИ.

В грузовике находилось 18 тонн отравленной токсинами земли, которую вывозили с места аварии поезда с опасными химикатами. По предварительной версии, водитель фуры не справился с управлением.

Тем временем, на районе катастрофы продолжаются работы по ликвидации последствий. Место крушения оцепили, там находятся спасатели и экологи. Однако до завершения работ по очистке еще далеко.

Не так давно появилась информация, что семеро следователей, которые участвуют в расследовании причин аварии, собирают доказательства и опрашивают население, почувствовали недомогание.

3 февраля в Огайо произошло крушение поезда с вагонами, перевозившими винилхлорид, что привело к серьезной локальной экологической катастрофе. Американские СМИ сообщали, что власти решили сжечь вытекшие химикаты. При горении винилхлорид выделяет ядовитый газ фосген – боевое отравляющее вещество, применявшееся во время Первой мировой войны.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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