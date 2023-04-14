На побережье острова Ява произошло мощное землетрясение

На северном побережье острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны (BMKG).

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 68 километрах к северо-западу от города Тубан-Джатим. Очаг подземных толчков залегал на глубине 632 километра.

К настоящему моменту данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Угроза цунами пока не объявлялась. Однако, по словам специалистов, возможны афтершоки.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»